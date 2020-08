Ein Augenzeuge vereitelte am Mittwoch (5. August) vermutlich einen Einbruch in ein Auto - aber dafür musste er Prügel einstecken.

Kurz vor der Mittagsstunde am Mittwoch beobachtete ein 63-jähriger Mann aus Gelsenkirchen drei unbekannte Männer in einer Tiefgarage an der Hochstraße. Das Verhalten der drei Männer war dem Zeugen komisch vorgekommen, und er vermutete, dass sie das Auto aufbrechen wollten. Der Zeuge sprach die drei Männer an.

Die Reaktion folgte sofort: Sekunden später wurde der Zeuge von den Unbekannten zu Boden gebracht und körperlich angegangen.Anschließend flüchteten die Täter mit der Umhängetasche des 63-Jährigen.

Die Tatverdächtigen konnten knapp beschrieben werden: Einer der Männer soll eine Glatze haben, die anderen beiden schwarze, lockige Haare. Alle drei trugen schwarze T-Shirts. Möglicherweise waren die Männer tätowiert. Die Männer sollen kein Deutsch gesprochen haben

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.