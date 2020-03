Corona hat das kulturellen Leben in Gladbeck zum Erliegen gebracht, denn alle geplanten Veranstaltungen wurden bekanntlich zunächst einmal bis zum 30. April abgesagt.

Doch die Verantwortlichen schauen nach vorn. Auf die Zeit nach Corona. Und daher gibt es für einige Veranstaltungen bereits jetzt Nachholtermine.

So hatte die Volkshochschule für den 27. März ein neuerliches Konzert mit "Frau Höpker" geplant und auch alle zur Verfügung stehenden Eintrittskarten verkaufen können. Nachgeholt werden soll der musikalische Abend nun am Freitag, 5. Juni, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle. Alle erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer möchte, kann seine Karte aber auch zurückgeben. Derzeit allerdings nur nach vorheriger Anmeldung im "Haus der VHS", Tel. 02043-992415.

Von den Absagen betroffen sind auch alle vom städtischen "Kulturbüro" geplanten Veranstaltungen. Die Absagen gelten für Theater-Abo- und Einzelveranstaltungen. Aber auch hier gibt es schon erste Ersatztermine. Die Komödie "Nathalie küsst" soll nun am Dienstag, 16. Juni, in der Stadthalle zur Aufführung gelangen. Das Gastspiel von Jochen Malsheimer ist für Dienstag, 23. Juni , geplant und Sven Pistor wird am Dienstag, 8. September, erwartet. Das Festival "Irish Fol & Celtic Music" wird allerdings um nahezu exakt ein Jahr auf Freitag, 12. März 2021, verschoben. Und noch keinen Ersatztermine gibt es für die Aufführung von "Kaschtanka", die eigentlich am 23. April 2020 stattfinden sollte. Für alle genannten Veranstaltungen behalten schon erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Wer weitere Infos wünscht, kann sich unter Tel. 02043-992628 im "Kulturbüro" melden.

Und letztlich wären da auch noch die beiden abgesagten "InterMezzo"-Veranstaltungen. Die Lesung "Acht Tage die Woche" mit Frank Goosen soll nun am Donnerstag, 3. September, ab 20 Uhr im Lesecafe der Stadtbücherei stattfinden. Und am Donnerstag, 22. Oktober, wird dort dann auch Roberto Capitoni erwartet. Auch hier gilt, dass die Eintrittskarten ihre Gültigkeit haben. Wer möchte, kann sich gegen Rückgabe der Karten aber auch den gezahlten Preis erstatten lassen. Die Rückgabe ist jedoch erst möglich, sobald die Stadtbücherei wieder geöffnet ist. Infos zu den "InterMezzo"-Veranstaltungen gibt es unter Tel. 02043-992658.