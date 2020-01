Und wieder mal hat die Schrottimmobilie Schwechater Straße 38 den Einzug in die politischen Gremien geschafft: In der Sitzung am 13. Februar werden sich die Mitglieder des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses auf Antrag der CDU-Fraktion mit dem Thema "Detailierter Sachstandsbericht Schwechater Straße 38 mit einem zeitlichen Ausblick der weiteren Aktivitäten" beschäftigen.

Die CDU nämlich geht es in Rentfort-Nord nicht schnell genug voran. Die letzten Infos, so die Christdemokraten, habe es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 1. Juli 2019 gegeben. Und die CDU verweist auf die beschlossene Zuwendung in Höhe von rund 920.000 Euro aus Mitteln der Stadt Gladbeck. Doch es gebe aktuell keine Aktivitäten am Objekt und es seien auch keine Ausschreibungen des Investors zu dem genannten Objekt bekannt.

"Wir bitten die Verwaltung daher einen aktuellen detaillierten Sachstandsbericht vorzulegen, der den bisherigen Ablauf der Bearbeitung und den zeitlichen Ausblick für die weitere Vorgehensweise des Investors erkennen lässt," fordert die CDU.

Aus Sicht der Christdemokraten wäre es daher auch begrüßenswert, den Investor zu der Sitzung des Ausschusses einzuladen, damit dieser aus erster Hand berichten könne.