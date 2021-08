Der Wahlkampf vor Ort verlief bislang eher verhalten. Fest steht aber trotzdem, dass die Gladbecker am Sonntag, 26. September, zur Wahlurnen gerufen werden, denn dann findet die Bundestagswahl statt. Und von Montag, 16. August, bis Sonntag, 5. September, werden zunächst einmal an alle Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigungen verschickt.

Die Benachrichtigung sollte möglichst am Wahlsonntag zur Stimmabgabe in das Wahllokal mitgebracht werden. Sollte die Benachrichtigung verloren gegangen sein, ist die Teilnahme an der Wahl aber auch gegen Vorlage des Personalausweises möglich.

Auf der Vorderseite enthalten die Wahlbenachrichtigungen individuelle Hinweise dazu, in welchem Wahlraum am Wahlsonntag die Stimmabgabe möglich ist, ob dieser barrierefrei zugänglich ist und allgemeine Informationen rund um die Briefwahl.

Zudem ist ein entsprechender QR-Code zur Briefwahl-Beantragung unten rechts mit aufgedruckt. Mit diesem kann die Briefwahl mit einem Smartphone oder Tablet digital beantragt werden. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Briefwahlantrag zum manuellen Ausfüllen. Das Briefwahlbüro wird im Erdgeschoss des Fritz-Lange-Hauses, Friedrichstr. 7, eingerichtet und ist Montag, 23. August, bis Freitag, 24. September, von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16.30 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Freitag, 24. September, ist das Briefwahlbüro von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Briefwahlunterlagen können online, schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax und persönlich im Briefwahlbüro beantragt werden. Dort kann auch sofort gewählt werden. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeitender des Wahlbüros unter 02043-992204 und 02043-992203 zur Verfügung.

Informationen zur Briefwahl und der Online-Briefwahlantrag sind auch auf www.gladbeck.de eingestellt