Einen eindringlichen Appell, sich weiterhin diszipliniert an die Corona-Regeln zu halten, richtet Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland an alle Bürger der Stadt:

„Liebe Gladbeckerinnen und Gladbecker,

das Corona-Virus hat das Zusammenleben in unserer Stadt seit März grundlegend verändert: Nach dem überstandenen Lockdown prägen Masken und Begegnungen mit Abstand unseren Alltag. Wer aufmerksam die Entwicklung beobachtet, sieht, dass es ein Auf und Ab der Zahlen ist: Vor zwei Wochen sank die Zahl der aktiven Infektionen in Gladbeck auf vier, in dieser Woche sind erneut 13 Menschen am Corona-Virus erkrankt!

So ist nicht nur die Situation in Gladbeck - in ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen derzeit wieder. Eine Entwicklung, die nicht nur das zuständige Robert-Koch-Institut mit Sorge beobachtet.

Die aktuellen Zahlen müssen daher Anlass sein, auch unser Verhalten kritisch zu hinterfragen. Denn trotz aller Lockerungen, die uns Land und Bund aufgrund des Rückgangs der Infektionszahlen in den letzten Wochen zugestanden haben, dürfen wir nicht den „Schlendrian“ einziehen lassen! Trotz aller scheinbaren Routine und einem bisher glimpflichen Verlauf, dürfen wir nicht nachlässig werden. Das Corona-Virus ist noch da – und es ist noch genauso gefährlich wie zu Beginn der Pandemie.

Urlaubsreisen, Familienfeiern, Treffen mit Freunden und Sportveranstaltungen – das alles ist wieder erlaubt. Aber genau hier – im kleinen Kreis – stecken sich momentan die meisten Menschen mit dem Virus an. Es sind die kleinen „Infektionsgeschehen“, die im Moment die Zahlen wieder steigen lassen.

Wer jetzt Verzicht übt, seine Kontakte weiterhin auf ein Minimum reduziert, schützt nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Auch die Stadt Gladbeck verzichtet in diesem Jahr auf Empfänge, Feste und beliebte Veranstaltungen, wie „Umsonst & Draußen“, das Open-Air-Kino oder das Appeltatenfest, um die Gesundheit aller zu schützen.

Unserer Verantwortung kommen wir nach, aber Verantwortung muss auch jeder Einzelne übernehmen. Daher gilt weiterhin der Appell: Maske tragen, Abstand halten und gesund bleiben! Nur wenn wir uns diszipliniert an die Regeln halten und Verzicht üben, können wir uns und unser Umfeld schützen. Nur so kommen wir in Gladbeck gemeinsam gesund durch die Corona-Krise.“