Vor ein paar Jahren erstmals durchgeführt, hat sich das Osterfeuer auf der Rentforter Johowwiese inzwischen zu den größten Veranstaltungen seiner Art entwickelt.

Bis zur Corona-Zwangspause lockte das Feuer stets hunderte Besucher an, die in geselliger Runde einen schönen Oster-Samstag genießen konnten. Dies soll nun auch wieder am Samstag, 16. April, wieder so sein.

Die Verantwortlichen aus den Reihen des Schützenvereins Rentfort und des Löschzuges Rentfort der Freiwilligen Feuerwehr haben jedenfalls ganze Arbeit geleistet, zeigen sich bestens vorbereitet.

Los geht es auf der Wiese vor dem Johowgarten um 16.30 Uhr. Natürlich wird dann auch schon der Osterhase da sein und kleine Leckereien für Kinder verteilen. Das Feuer wird dann bei Anbruch der Dämmerung angezündet.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. Sowohl in fester als auch flüssiger Form.

Der Schützenverein und die Feuerwehr werden mit einem Teil des Erlöses die Ukraine-Aktionen der "Gladbecker Fluthilfe". Die Fluthilfe-Verantwortlichen konnten in den letzten Tagen bereits Spendengelder in Höhe von mehr als 6.000 Euro in Empfang nehmen. Die meisten Spendengelder kamen von Mitgliedern des Schützenvereins, aber auch Nichtmitglieder unterstützen die Spendensammlung. Daher werden beim Osterfeuer-Abend auch Spendenbüchsen kreisen.