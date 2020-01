„Warum haben einige wenige „Chaoten“ Spaß daran, Sachen zu beschädigen und damit Kosten zu verursachen, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen?“ fragt Norbert Dyhringer Mitorganisator des ehrenamtlichen Zweckeler Adventsmarktes. „Zum ersten Mal im Laufe der 7jährigen Tradition haben Hirnlose auch bei uns ihr Unwesen getrieben und zerstört,was Ehrenamtliche in ihrer Freizeit für den Stadtteil gemacht haben.“

Wahrscheinlich in der Zeit vom Abend des 11. (Samstag) bis zum Morgen des 12. Januar wurden in zerstörerischer Absicht die gerade neu angeschafften Lichterketten und Deko-Pakete vom Weihnachtsbaum im Kreisverkehr am Kardinal-Hengsbach-Platz in Zweckel heruntergerissen. Diese sind jetzt an mehreren Stellen gerissen und die Glühlampen kaputt. Der Schaden beläuft sich auf über 300 Euro.

„Wir, die Freiwillige Feuerwehr Löschzug Zweckel, der Förderverein „Kotten Nie“, der Knappenverein „Glückauf Gladbeck“ und die SPD Zweckel, hoffen, den oder die Schuldigen zu finden und zur Verantwortung ziehen zu können. Deshalb fragen wir hiermit die Zweckeler Bürgerschaft, ob jemand etwas beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann. Eine Strafanzeige gegen Ungekannt ist übrigens umgehend erstattet worden.