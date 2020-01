In Zukunft gibt es weniger Magenta auf der Hochstraße: Die Telekom schließt zum 30. Juni 2020 ihre Ladenlokale in den Innenstädten von Buer und Gladbeck. Das bestätigte heute (28. Januar) ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Stadtspiegel-Redaktion.

von Oliver Borgwardt

Aus unterrichteten Kreisen waren zuvor Hinweise eingegangen, dass der Telekommunikationsriese eine größere Anzahl seiner rund 500 "Telekom Shops" in Deutschland schließen werde. Dass von dieser Maßnahme auch die Ladenlokale in Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer betroffen sein werden, bestätigte das Unternehmen auf eine Anfrage des Stadtspiegels.

Die Telekom begründete den Schritt mit dem geänderten Konsumverhalten. "Die Kundenfrequenz im stationären Markt und die Anzahl attraktiver Konsumschwerpunkte sind rückläufig, gleichzeitig steigt der Online-Umsatz", erklärte Pressesprecher Georg von Wagner in einem Schreiben an den Stadtspiegel Gladbeck. Daher habe das Unternehmen die Schließung von 99 der derzeit 504 Telekom Shops bis Jahresende 2021 beschlossen.

Externe Anbieter sollen Telekom-Mitarbeiter ersetzen

Für die von der Schließung betroffenen Mitarbeiter sei ein Sozialplan vereinbart worden, so der Unternehmenssprecher. Gleichzeitig wird die Beratung zunehmend an externe Dienstleister abgegeben, denn trotz der zunehmend digitalen Geschäftsabwicklung soll es auch in den kommenden Jahren Ansprechpartner vor Ort geben. "Wir wollen auch in den nächsten Jahren 80 Prozent unserer Beratung über den stationären Vertrieb anbieten", sagt Björn Weidenmüller, Geschäftsführer für das Operative Geschäft der Telekom Deutschland Privatkunden-Vertrieb GmbH.

"Auch in Gladbeck soll versucht werden, das Geschäft mit einem Franchise-Nehmer oder einem Telekom Partner weiterzuführen", heißt es von Seiten des Unternehmens. Bereits jetzt arbeitet die Telekom mit rund 580 sogenannten "Partner-Shops" zusammen.