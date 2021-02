Der Brüner Gewerbeverein als Interessenverbund von über 70 Mitgliedern aus Handwerk, Handel und Dienstleistung, kam aus einem freudigen Anlass vor kurzem ins Feuerwehrgerätehaus Brünen an der Hamminkelner Landstraße.

Dirk Sieg, Vorsitzender vom Förderverein der Brüner Feuerwehr, war glücklich den symbolischen Scheck von BGV-Vorsitzenden Dieter Holsteg und Geschäftsführer Michael Kötter in Empfang nehmen zu dürfen.

“Genau wie alle Brüner Bürger und Bürgerinnen sind auch wir als Gewerbetreibende dankbar und froh darüber, eine so engagierte freiwillige Feuerwehr in unserem Ortsteil zu haben”, merkt Dieter Holsteg an. Die Idee eine so wichtige Institution im Dorf zu unterstützen, kam Dieter Holsteg während der Weihnachtsfeiertage 2018. Während die meisten im gut geheizten Wohnzimmer, im Kreise der Familie das Weihnachtsfest begingen, heulten im Ort die Sirenen und die Feuerwehrleute um Einheitsführer Thorsten Macher rückten aus.

Die passende Lösung

Im Vorstand des BGV wurde überlegt, in welcher Form dieser selbstlose Einsatz von Seiten der Gewerbetreibenden honoriert werden könnte. Schnell war die passende Lösung gefunden, jeder Feuerwehreinsatz des vergangenen Jahres sollte von nun an mit einem Spendenbetrag in Höhe von 10 Euro zu Beginn des neuen Jahres belohnt werden.

In den Jahren 2018 rückte die freiwillige Feuerwehr Brünen insgesamt 38-mal zu Einsätzen aus, in 2019 waren es 46 und im vergangenen Jahr summierten sich die Einsätze auf 37.

Neben den Einsätzen, stehen noch Weiterbildungen und Übungen für die Feuerwehrleute auf dem Programm, so dass sie rund einmal in der Woche für ihr Ehrenamt engagiert sind.

Natürlich werden Pandemie-bedingt auch die Zusammenkünfte innerhalb des Löschzuges auf ein Minimum reduziert.

Beachtliche Einsatzbereitschaft

"Diese beachtliche Einsatzbereitschaft führte schlussendlich dazu, dass der Gewerbeverein nun 1210 Euro spenden konnte. Die Geldspende dient dem Förderverein unter anderem für die Beschaffung zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände oder Bekleidung für die 64 ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen in Brünen. Auch für die Nachwuchsförderung und das Miteinander im Löschzug kann die Geldspende ebenso gut gebraucht werden, damit die freiwillige Feuerwehr Brünen auch weiterhin, als eine so mitgliederstarke und lebhafte Gemeinschaft im Ort wahrgenommen wird.", heißt es abschließend seitens des BGV.