Wesel: Laut Polizeibericht, brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Einkaufspassage an der Beguinenstraße ein. Sie erbeuteten u.a. einen Tresor aus dem Hausmeisterbüro und Bargeld aus dem Kassenautomaten des Parkhauses.

Montag gegen 03.20 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma für Gastronomiebedarf an der Straße Am Schepersfeld ein. Sie erbeuteten auch einen Tresor.

Bereits in der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 16.20 Uhr, gelangten Unbekannte in die Büros eines Bauvereins an der Windstege. Sie durchwühlten diverse Schränke nach Beute. Ob sie fündig wurden, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070.