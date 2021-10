"wilde 13" ist die Idee, ein monatliches Nachtkonzert jeweils am 13. zwischen 21 und 23 Uhr stattfinden zu lassen. Abseits aller gängigen Formate soll hier bewusst ein kulturelles Ereignis geboten werden, das in wohltuender Distanz zur alltäglichen Lebenswelt steht.

Kleine Ensembles werden in intimer Atmosphäre außergewöhnliche Programme darbieten, denen das nächtliche Publikum - hier auf besondere Art sensibilisiert - sich öffnen und widmen kann.

Geselliges Beisammensein

Der jeweilige Abend beginnt mit einem geselligen Beisammensein bei Brot und Wein, dem ein etwa einstündiges Programm folgt, sodass gegen 23 Uhr die Veranstaltung ihrem Ende zugeht.

Nächtliche Kultur-Ereignisse sind gerade im ländlichen Raum eher selten und werden sicherlich ein Publikum ansprechen, dass sich hin und wieder einem urbanen Lebensgefühl hingeben oder einfach in aller Ruhe und ohne Eile den Tag mit einem Kunstgenuss krönen möchte. Die Linearität dieser Reihe ( immer am 13. eines Monats ) führt einerseits zu ungewohntem Rezeptionsverhalten, wenn beispielsweise die Nacht von Montag auf Dienstag auf diese Weise geadelt wird. Andererseits entsteht so eine Erlebnis-Konstante, derer sich die Eine oder der Andere vielleicht in Zukunft mittels eines Abonnemnts versichern möchte.

Kuratiert wird diese Reihe von der Violinistin und Dirigentin Gabriele Nußberger in Zusammenarbeit mit Ulrich Ingenbold (Musikverein Ringenberg).

Der Eintritt kostet in der Regel 15 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse und unter Tel. 02852/9229.

Reservierungen werden auch gerne via E-Mail an info@meinschlossringenberg.de entgegengenommen.