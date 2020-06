Abgesagt: Oktoberfest in Dingden

"Wir haben uns nach langen und intensiven Austausch mit der Stadt Hamminkeln dazu entschieden, dass diesjährige Oktoberfest in Dingden abzusagen.", schreibt Timo Schmeink, Pressewart des Junggesellenschützenvereines Dingden.

"Die Auflagen, die aktuell zu erfüllen sind, wären einfach zu tiefe Einschnitte in unser Fest und zum Teil nicht umsetzbar. Wir möchten unser Fest genau so feiern, wie wir es die letzten 27 Jahre getan haben.

Dazu sehen wir uns natürlich auch in der Verantwortung, dass wir unsere Mitmenschen, so gut es geht, schützen müssen. Das ist bei einem Fest mit weit über 1000 Gästen am Tag leider nicht realisierbar.", erklärt er.