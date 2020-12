Die Tafel von MehrhoogHilft, die Anfang November mit der Warenausgabe startete, hat jetzt auch ihr Kühlfahrzeug um die Lebensmittel, die von Einzelhändlern aus dem gesamten Bereich von Hamminkeln bereitgestellt werden, sach- und fachgerecht abzuholen und zu den Tafelräumen zu transportieren.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Auto mit einer Tageszulassung, das mittlerweile angemeldet wurde. Um sich ein Auto in dieser Kategorie überhaupt anschaffen zu können, war es erforderlich, dass finanzielle Unterstützungen vorgenommen wurden. Da waren der Sprecher von MehrhoogHilft, Hans-Jürgen Kraayvanger und sein Team von der Tafel, dankbar, dass die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe, der Lions Club Hamminkeln und der Rotary Club Issel hier Finanzmittel spendeten.

Öffnungszeiten und Berechtigungsscheine

Trotz der angespannten Corona-Zeit arbeitet die Tafelgruppe jetzt weiter. Die Öffnungszeiten finden wie zuvor montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr statt.

Allerdings hat man einige Dinge auf den Weg gebracht, um Desinfizierungen möglichst nicht zu bekommen. So dürfen aktuell nur noch zu den einzelnen Terminen zwei Ehrenamtler an der Warenausgabe teilnehmen. Es darf auch nur jeweils ein Kunde den Laden betreten.

Alle Kunden haben einen nummerierten Berechtigungsschein erhalten. Die mit einer geraden Nummer können ab 15 Uhr und die mit einer ungeraden Nummer ab 16 Uhr zum Einkauf kommen.

Am Heilig Abend ist der Laden geschlossen. Dazu findet zu den üblichen Zeiten am Mittwoch zuvor die Ausgabe statt. In der Woche nach Weihnachten ist lediglich am Mittwoch, 30. Dezember, ein Verkauf vorgesehen.