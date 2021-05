Ein weiterer Beitrag zum seniorengerechten Wohnen in Hattingen: Zwei Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen am Hölter Busch stehen für die Bewohner bereit.

Die hwg hat das Gebäude, zu dem auch acht Service-Wohnungen mit Dachterrassen gehören, in den vergangenen Monaten errichtet. Die Evangelische Stiftung Volmarstein wird die Wohnanlage betreiben. Die diakonische Komplex-Einrichtung mit Hauptsitz in Wetter verfügt seit vielen Jahren über Erfahrung bei Fragen rund um das barrierefreie Wohnen im Alter.

Individuelle

Wohnformen

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt trotz der Pandemie pünktlich fertiggestellt haben“, unterstreicht Dr. David Wilde, Vorstand der hwg. "Wir sehen es als eine unserer wichtigsten Aufgaben an, älteren Menschen individuelle Wohnformen anzubieten“, erklärt Dr. Sabine Federmann, Theologische Vorständin der Evangelischen Stiftung Volmarstein, das Engagement vor Ort, „damit leisten wir einen Beitrag zu einem lebendigen Wohnquartier.“

Platz für 18 Mieter

Die Bauarbeiten hatten Anfang 2020 begonnen. Die beiden Demenz-WGs bieten Platz für insgesamt 18 Mieter. Alle Seniorenwohnungen sind barrierefrei gestaltet und eingerichtet mit einer modernen Küche und einem komfortablen Bad. Außerdem gibt es eine Dachterrasse. Im Erdgeschoss des neu gebauten Komplexes ist im März die Kita „Kleine Strolche“ für rund 75 Kinder an den Start gegangen. „Jung und Alt unter einem Dach – davon profitieren alle Beteiligten“, findet Christoph Wiesmann, Abteilungsleiter Kundencenter der hwg. „Gerade für ältere Menschen sind Begegnungen mit Kindern eine Bereicherung im Alltag“, so Christina Bösken und Nicolas Starck, die in der Stiftung die Bereiche Spezialpflege beziehungsweise Seniorenhilfe leiten.

Die hwg hatte bereits 2018 eine Demenz-WG in der Südstadt gebaut. Am Hölter Busch entstand vor rund 20 Jahren ein „Wohnpark“ mit Familienwohnungen, Gewerbeeinheiten und 75 Wohnungen speziell für Senioren. Insgesamt hat die Genossenschaft 190 barrierefreie Wohnungen sowie 400 barrierearme Wohnungen im Bestand. Weitere werden durch geplante Neubauprojekte hinzukommen Die Stiftung Volmarstein ist bereits seit vielen Jahren in Witten, Hagen, Ennepetal und Gevelsberg als Betreiberin solcher Wohngemeinschaften aktiv. Das Projekt am Hölter Busch ist das erste in Hattingen, an dem sie sich beteiligt.

Es gibt noch

freie Plätze

Sowohl in den Demenz-WGs als auch bei den Service-Wohnungen im Neubau am Hölter Busch gibt es noch freie Plätze. Ansprechpartnerin der Stiftung Volmarstein für Interessenten ist Andrea Krämer, sie ist unter Tel. 0152/39550186 erreichbar.