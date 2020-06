Beigeordneter Volker Hoven unterschrieb heute einen Übernahmepflegevertrag mit dem Landesbetrieb Straßen NRW für einige Verkehrsinseln in Niedersprockhövel. Gleichzeitig kündigte Straßen NRW an, an der Verkehrsunfallhäufungsstelle South-Kirkby-Straße/Bochumer Straße eine neue Ampelanlage (Lichtzeichenanlage LZA) zu installieren.

Kommt man nach Niedersprockhövel, so ärgerten sich seit einigen Jahren viele Sprockhöveler und auch Gäste über den ungepflegten Zustand einiger Verkehrsinseln. Was in anderen Städten hinsichtlich der Pflege der Landesstraßen reibungslos funktioniert, scheint Straßen NRW in Hattingen und Sprockhövel vor unlösbare Probleme zu stellen.

Dialog mit Bürgern erfolgreich umgesetzt

Bei einem Bürgerdialog mit MdL Bodo Middeldorf (FDP) und dem Ersten Beigeordneten Volker Hoven waren sich bereits im letzten Jahr alle Beteiligten darüber einig, dass gepflegte Verkehrsinseln als Visitenkarte der Stadt wahrgenommen werden. Festzustellen bleibt aber auch, dass der bisherige ungepflegte Zustand wohl keinen der Politiker oder städtischen Mitarbeiter in der Vergangenheit gestört hat. Diesbezüglich interveniert wurde jedenfalls nicht.

Volker Hoven war es im November letzten Jahres kurzfristig gelungen, unter Einbindung von Straßen NRW die entsprechenden Verkehrsinseln wieder in einen ansehnlichen Pflegezustand versetzen zu lassen.

Stadt übernimmt Patenschaften für einige Verkehrsinseln - Zwei Blühwiesen-Inseln

Nach entsprechenden Verhandlungen und nach Abstimmung der Details hat der Erste Beigeordnete Volker Hoven heute eine Vereinbarung der Stadt Sprockhövel mit dem Landesbetrieb Straßen NRW unterzeichnet.

Inhalt der Vereinbarung ist die Übernahme einiger Verkehrsinseln an den Ortseingängen in städtische Patenschaft. „Das Pflaster der Flächen dieser Verkehrsinseln wird entfernt, der Untergrund wird dann aufgelockert, frischer Mutterboden aufgefüllt und grob planiert“ sagte Markus Gronemeyer, Vorarbeiter der städtischen Gärtner, heute im Pressegespräch.

Bienenfreundliche Bepflanzung

Danach werden ein Bodenaktivator und eine Düngung eingearbeitet. Nach einer Feinplanierung erfolgt dann die Einsaat einer speziellen Blumenwiesenmischung. Mit diesen Arbeiten soll wetterabhängig bereits in der kommenden Woche begonnen werden.

„Wir sind eine Flächengemeinde von 50 Quadratkilometern und können nicht an jeder Stelle alles immer perfekt machen“, sagte Volker Hoven und ergänzte, „unsere städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes bzw. der Gärtnerei sind aber hochmotiviert und engagiert, alles in einem guten Pflegzustand zu erhalten“.

Somit können sich Sprockhöveler und alle Besucher ab Juli über die ersten Blühpflanzen auf den dann hoffentlich dauerhaft gepflegten Verkehrsinseln freuen. Der Slogan für das 50. Jubiläumsjahr der Stadt Sprockhövel, „Das grüne Herz am schönsten Fleck“ trifft dann auch hier zu.

Neue Ampelanlage am Unfallschwerpunkt Bochumer Straße mit "konfliktfreiem" Abbiegen

Pressesprecher Andreas Berg vom Landesbetrieb Straßen NRW hat heute dem STADTSPIEGEL auf Nachfrage bestätigt, dass die Stadt Sprockhövel eine Lichtsignalplanung für eine neue Ampelanlage am Unfallschwerpunkt South-Kirkby-Straße/Bochumer Straße in Auftrag gegeben hat.

„Eine neuwertige, technisch dafür geeignete Ampelanlage steht uns bereits zur Verfügung“, sagte Andreas Berg und hofft, dass nach Installation dieser Lichtzeichenanlage ein konfliktfreies Abbiegen möglich ist und damit die Unfallhäufigkeit bei den Linksabbiegern an dieser Kreuzung entfällt.

Gleichzeitig wird dadurch ein geordneter Verkehrsfluss erreicht, wenn im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fahrbahn auf der Wittener Straße im Hammertal vorübergehend der Verkehr einer Fahrtrichtung über Niedersprockhövel umgeleitet werden muss.