"Lasst uns über die Pforten der Wahrnehmung hinaus in eine Welt der Träume, der ehrlichen, natürlichen Schönheit – frei von Hass und Lügen. Fokussiert auf das, was wir haben, was wir lieben, uns erfreut und bewegt. IM WANDEL DER ZEIT – tauchet ein und erlebt!

Lasst uns über das reden, was nicht mehr so schön ist. Uns langsam kaputtmacht, ob wir wollen oder nicht. Und im Alltag erkennen, lernen wie´s besser geht. In uns rein hören und dann finden wir unseren Weg. Denn im Fluss mit uns selbst spüren wir Euphorie, fliegen und leben und genießen wie nie! "

Am kommenden Wochenende findet in der PeRo Kunstkapelle in Hemer die Ausstellung "Im Wandel der Zeit" von Diana Lammert statt. "Es wird eine ganz besondere Ausstellung", so die Künstlerin. Denn neben Bildern werden auch einzigartig bemalte Möbel- & Dekoeinzelstücke vorgestellt. Alles farblich und thematisch abgestimmt - unterlegt mit ihren eigenen Gedichten. Fast jedes Werk findet einen lyrischen Bezug zum Thema der Ausstellung.

Außerdem ein Highlight: Der "Waldkunst" Kalender 2021. Ein ganz besonderer Kalender, den Diana in kleiner Auflage aus Fotos ihrer Waldausstellung zusammengestellt hat. Im Frühjahr diesen Jahres kam ihr die Idee, liegen gebliebene Holzreste im Wald zu bemalen und stehen zu lassen. Zum einen, um die abgeholzten Flächen etwas aufzuwerten, zum anderen, um Spaziergängern einfach ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Aufgrund der positiven Resonanz und der traumhaft schönen Hintergrundkulisse entschloss sie sich dann, daraus einen Kalender zu machen. Dieser ist sowohl im A4 als auch im A3 Format auf der Ausstellung erhältlich.

Öffnungszeiten: Samstag, 3. Oktober 2020: 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 4. Oktober 2020: 12 bis 18 Uhr