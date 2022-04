Das Landesprogramm „Kulturrucksack“ NRW startet in Hilden am letzten Sonntag der Osterferien in das Jahr 2022. Am Sonntag, 24. April, von 10 Uhr bis 14 Uhr, heißt es in der Hildener Musikschule (Gerresheimer Straße 20): „Krimi-Theater“.

In diesem Theaterworkshop mit der Theaterpädagogin Franzi Leminski werden verschiedene Kriminalfälle aufgedeckt. Die Teilnehmer werden zu Bösewichten, Detektiven oder Polizisten, um die Geschichte zum Leben zu erwecken.

Gemeinsam entstehen kurze Krimi-Geschichten, die dann in Szene gesetzt und präsentiert werden. Viele Übungen zum Improvisationstheater sowie das Erlernen verschiedener Techniken runden den Workshop ab. Am Ende haben die jungen Schauspieler ganz viel von dem kennengelernt, was notwendig ist, um viel Action auf die Bühne zu bringen.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Hilden und Haan, die zwischen 10 und 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Infos und verbindliche Anmeldung

Verbindliche Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen des Kulturamtes (inklusive Name des Kindes und des Erziehungsberechtigten, Anschrift, Geburtstag und Notfall-Telefonnummer) per Mail an: kulturamt@hilden.de entgegen.

Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen gerne unter Tel. 02103/72-1237.

Informationen zu weiteren Angeboten im Rahmen von „Kulturrucksack NRW“ sind außerdem auf: www.hilden.de/kulturrucksack abrufbar.

Für alle Angebote gelten die tagesaktuellen Regelungen der Corona-Schutzverordnung NRW.