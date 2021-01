Am vergangenen Freitag, 15. Januar, in der Zeit von 11 bis 22 Uhr wurde auf der Straße Grenzallee in Kleve ein schwarzer Pkw der Marke Nissan Juke entwendet.

An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen KLE-XI584 angebracht. Hinweise zu dem Fahrzeug oder verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum, an die Polizei in Kleve unter Tel. 02821-5040.