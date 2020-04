In der Nacht zum Donnerstag (9. April) wurde die Feuerwehr Kleve zu insgesamt fünf Bränden im Ortsteil Rindern alarmiert. Kurz nach Mitternacht brannten zwei Carports und zwei Mülltonnen; später nochmals eine Mülltonne an der Tichelstraße. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern.

Die erste Alarmierung ging mit dem Stichwort "Garagenbrand" ein. Im hinteren Teil eines an der Kiesstraße gelegenen Carports war ein Feuer ausgebrochen. Die Eigentümer konnten ein dort abgestelltes E-Auto noch rechtzeitig an die Straße setzen.

Nachdem die ersten Löschfahrzeuge durch Rindern fuhren, wurde klar, dass dies nicht die einzige Einsatzstelle war. Die Leitstelle meldete während der Anfahrt noch einen brennenden Müllcontainer an der Wasserburg; eine weitere brennende Mülltonne wurde an der Rinderner Grundschule gesichtet. Einsatzleiter Ralf Benkel ließ die eintreffenden Einheiten aus unterschiedlichen Richtungen anfahren, um ein genaueres Bild von der Lage zu bekommen. Die bis dahin vier Feuer konnten schnell gelöscht werden. Die an die Carports anliegenden Wohnhäuser wurden belüftet. Im Einsatz waren der Löschzug West (Rindern / Donsbrüggen) und der Löschzug Nord-West (Wardhausen-Brienen / Düffelward /

Keeken).

Gegen viertel vor zwei musste der Löschzug Rindern dann nochmals ausrücken, diesmal zu einer brennenden Mülltonne an der Tichelstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen