Eröffnung der Fridays for Future - Geschäftsstelle in Kleve

Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve plant am Samstag, dem 28. März, ab 12 Uhr die Eröffnung ihrer Geschäftstelle. Diese befindet sich in der Van den Bergh Straße 6b.

Die Gruppe, die in Kleve bereits seit einem Jahr existiert und sich der internationalen Fridays for Future Bewegung angeschlossen hat, lädt ab 11 Uhr in die Geschäftsstelle ein.

Das Programm mit einigen Rednern, Informationen zur Ortsgruppe und Bekanntgabe der nächsten Aktionen startet um 12 Uhr. Zusätzlich soll es Musik und eine Kunstausstellung geben. Die Gruppe bietet außerdem Getränke & veganes Essen an.

Zudem plant die Gruppe am 24. April eine Demonstration, die um 17 Uhr am Bahnhof starten soll. Durch die Große Straße und die Ringstraße geht es an der Kreisverwaltung vorbei zum Rathaus, von wo aus die Bewegung zurück zur Geschäftsstelle in der Van den Bergh Straße 6b geht.

Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve ist sonst durch verschiedene Demonstrationen, während und nach der Schulzeit, und verschiedenen politischen Anträgen, zum Beispiel dem Antrag zum Klimanotstand in Kleve bekannt. Kontakt zur Gruppe finden alle Interessierten unter der Email Adresse kleve@fridaysforfuture.de oder in der WhatsApp – Gruppe, die man unter fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet.