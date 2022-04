Fahrraddiebstahl am 15.10.2022 / neue Erkenntnisse:

Vor dem Restaurant "El Greco" in der Königsheide in Lünen wurde durch einen unbekannten Tatverdächtigen ein E-Bike entwendet. Auf den Video Aufzeichnungen ist ersichtlich, dass der Tatverdächtige mit dem rechten Bein hinkt.

Fotos vom Tatverdächtigen unter: https://polizei.nrw/fahndung/76686

Quelle: Pressestelle der Polizei Dortmund