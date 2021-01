Einbrecher war ein Nachbar mit Pech

Nachbarn passten auf - und so hatte ein Mann in Brambauer am Mittwoch im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlüssel-Erlebnis der besonderen Art mit der Polizei.

Eine Anwohnerin nahe des Marktplatzes in Brambauer wählte den Notruf und berichtete von einem offenschtlichen Einbruch. Ein Mann klettert auf ein Vordach, dann durch ein Fenster im ersten Stock eines Hauses, berichtete die Frau dem Beamten in der Leitstelle. Polizisten waren schnell vor Ort, um den Einbrecher zu stellen, doch trafen nicht auf auf einen Kriminellen, sondern auf einen Pechvogel. Der Bewohner des Hauses hatte sich ausgesperrt und wählte in seiner Not die abenteuerliche Strecke über Vordach und Fenster zurück ins Haus. Ein Einsatz zum Schmunzeln und auch wenn dieses Mal keinem Täter das Handwerk gelegt wurde, freut sich die Polizei auch in Zukunft über so aufmerksame Nachbarn.