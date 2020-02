Feuer in Wohnung im Lippezentrum

Im Lippezentrum in der Innenstadt von Lünen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen, nach Informationen der Polizei loderten die Flammen in einer Wohnung im dritten Stock.



Rauch drang aus den Fenstern. Die Feuerwehr rückte an, zog Schläuche durch das Treppenhaus nach oben und begann schnell mit den Löscharbeiten. Wie die Polizei berichtet, war bei Ausbruch des Brandes keine Person in der Wohnung, so gab es auch keine Verletzten, wohl aber Schaden am Gebäude. Das Feuer war offenbar in der Küche ausgebrochen, die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Die Feuerwehr sperrte während der Löscharbeiten zeitweise die Fußgängerzone und baute vor dem Gebäude die Drehleiter auf.