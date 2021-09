Frau verteilt Benzin an Tankstelle

Zwischenfall an einer Tankstelle in Brambauer: Eine Frau verteilt Benzin auf dem Boden, flüchtet dann vom Tatort. Polizisten stellen sie kurz darauf am Verkehrshof.

Nach Informationen der Polizei kommt die Frau am Sonntagmorgen auf das Gelände der Tankstelle an der Königsheide. Ein Auto hat sie nicht, dennoch nimmt sie eine Zapfpistole aus einer der Säulen - und spritzt den Kraftstoff auf den Boden. Glück ist, dass das Benzin sich nicht entzündet, Mitarbeiter der Tankstelle streuen den es mit einem Bindemittel ab und die alarmierte Feuerwehr stellt eine Sicherheitswache. Die Täterin entdecken Einsatzkräfte der Polizei dann am Verkehrshof, nur wenige Meter entfernt von der Tankstelle. Rettungskräfte müssen sich um die Frau kümmern, sie macht einen verwirrten Eindruck. Zur Behandlung kommt sie in ein Krankenhaus. Die Frau steht auch im Verdacht, für Schäden an zwei Autos am Calversbach verantwortlich zu sein, dazu ermittelt ebenfalls noch die Polizei.

Thema "Polizei" im Lokalkompass:

> Männer flüchten mit Auto vor Polizei