Männer flüchten mit Auto vor Polizei

Hubschrauber-Einsatz in der Nacht über Lünen: Die Polizei suchte auch aus der Luft nach einem Unbekannten - der Mann flüchtete kurz zuvor mit einem Komplizen vor den Beamten.

Polizisten wollten kurz nach Mitternacht einen Mercedes mit Kennzeichen aus Hagen kontrollieren, doch der Fahrer drückte aufs Gas und flüchtete - direkt in die Böcklinstraße. Ein Fehler, denn die ist eine Sackgasse und so brauchten die Männer nach ein paar Metern einen neuen Plan. Im Wendehammer sprangen sie aus dem noch rollenden Auto, der führerlose Mercedes durchbrach den Zaun zu einem Parkplatz und rammte dort zwei Autos. Einsatzkräfte der Polizei nahmen zu Fuß die Verfolgung der Männer auf und konnten einen von ihnen fassen, der andere flüchtete zunächst weiter in Richtung Kupferstraße. Die Suche nach ihm unterstützte ein Hubschrauber aus der Luft und am Ende klickten auch bei dem zweiten Mann die Handschellen. Auslöser für die Flucht der beiden Männer könnte sein, was die Polizei in seiner Tasche fand: Drogen. Ein Diensthund durchsuchte deshalb vor Ort noch einmal den verlassenen Mercedes, dann kümmerte sich ein Abschlepper um das Auto.

