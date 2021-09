Huschrauber fahndet nach Kat-Dieben

Das Dröhnen eines Hubschraubers riss in der Nacht viele Menschen in Selm aus dem Schlaf. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach Kat-Dieben.



Unbekannte schnitten zuvor im Bereich der Kreisstraße am Beifanger Weg mit einer Flex den Katalysator aus einem Auto. Die Aktion blieb nicht unbemerkt und so alarmierten Anwohner die Polizei. Einsatzkräfte eilten auch aus den Nachbarstädten nach Selm, machten sich auf die Suche nach den Kat-Dieben. Hummel, der Hubschrauber der Polizei, war zu dieser Zeit in der Nähe und deshalb ebenfalls schnell vor Ort. Die Suche nach den Tätern hatte am Ende trotzdem keinen Erfolg und so hofft die Polizei nun neben den Spuren, die Beamte vor Ort sicherten, auf die Hilfe der Selmer. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern hat, meldet sich unter Telefon

02303 / 921 34 20 bei der Wache in Werne. Der Diebstahl von Katalysatoren nimmt seit Jahren zu, das Ziel der Täter sind die wertvollen Metalle im Inneren der Bauteile. Die Täter bocken die Autos, oft ältere Modelle, zuvor meist mit Wagenhebern auf und machen sich dann mit Akku-Geräten unter den Fahrzeugen ans Werk.



