Kiara ist ein echtes Blaulicht-Baby

Höchst selten nimmt ein Rettungswagen einen Patienten auf und kommt mit zwei Patienten beim Krankenhaus an. Zwischen Lünen und Selm passierte aber genau das am Donnerstag.



VON PETER ADAM

Die schwangere Sabrina Scholze, aus Selm hat Wehen im Abstand von zehn Minuten. Ihre Schwägerin wählt den Notruf. Um 6.44 Uhr rückten von der Feuerwache Bork Volker Meyer und Jörg Reinke vom Deutschen Roten Kreuz mit dem Rettungswagen aus. Wenige Minuten später ist der Einsatzwagen mit Sabrina Scholze an Bord schon auf dem Weg zum St.-Marien-Hospital in Lünen. Ob Baby Kiara, noch im Bauch der Mutter, dachte: „Rettungswagen fahren? Das sehe ich mir an!“, ist nicht klar. Klar ist, dass die Retter zu Geburtshelfern wurden. Um 7 Uhr und 14 Minuten erblickt die kleine Kiara mit 49 Zentimetern und 2.813 Gramm bei einer nicht dokumentierten Geschwindigkeit das eingeschaltete Blau-Licht der Welt im Rettungswagen. Im Kreissaal des St. Marien Hospital Lünen übergeben die Retter Meyer und Reinke die Mutter mit ihrem wenige Minuten alten Baby an Monika Eckelmann, Pflegerische Leitung der Geburtshilfe und die Hebamme Natalia Schäfer. Schäfer begrüßt das Baby mit den Worten: „Ach Du bist ja schon da, das ist doch eigentlich meine Aufgabe."

Blumen, Kuschelkissen und ein Teddy

Tim Kewitz, Teamleiter Rettungsdienst der Feuerwehr Lünen, und Dennis Hertel, Abteilungsleiter Rettungsdienst beim DRK Lünen, ließen es sich am Mittag nicht nehmen, den Gesundheitszustand der beiden Patientinnen persönlich zu begutachten. „Ein freudiges Ereignis wie dieses, das zelebrieren wir“, sagt Kewitz. Hertel fügt dem hinzu: „Ein bleibendes Erlebnis, das hat man nicht oft, daran werden wir uns noch in vielen Jahren erinnern." Um die Chronologie zu erhalten. Um 12.15 Uhr überreichen Tim Kewitz und Dennis Hertel der Mutter Sabrina Scholze kleine Geschenke in Form von Blumen, einem Kuschel-Kissen von der Stiftung Kinderglück und einem niedlichen Teddybär von der Deutschen-Teddy-Stiftung.