Kleinkind fährt mit Auto vor Mauer

Mamas Schlüssel in der Hand startete in Brambauer ein Kleinkind das Auto - und fuhr damit vor eine Wand. Das Kind kam schwerverletzt in eine Klinik.

Mutter und Sohn wollten am Freitag nach Erkenntnissen der Polizei mit dem Auto fahren, doch die Mutter musste noch einmal zurück ins Haus. Ihr Sohn, fast drei Jahre alt, lief in dieser Zeit mit dem Schlüssel in der Hand allein zum Auto vor nahm auf dem Fahrersitz Platz und startete den Motor des Skodas. Das Auto fuhr los, über die Fahrbahn und dann vor eine Hauswand. Die Airbags lösten aus und der Junge erlitt schwere Verletzungen. Mutter und Passanten leisteten Erste Hilfe, dann brachten Rettungskräfte das Kind in ein Krankenhaus.