Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Polizisten waren am Mittwochabend bei einem Streit am Hauptbahnhof Dortmund im Einsatz. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen wohl ein sexueller Übergriff.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Selmerin, vierzehn Jahre alt, und einen Mann (22) aus Afghanistan. Die Selmerin erzählte den Bundespolizisten, dass der Mann sie sexuell belästigt habt, so fasste er ihr an den Rücken und streifte dabei auch den BH-Verschluss. Der Mann soll sie zudem mehrfach zu Küssen aufgefordert haben, so die Polizei. Die Selmerin fühlte sich davon massiv belästigt und entfernte sich von dem Mann. Der Afghane erklärte der Polizei, dass man sich kenne und den Abend in einer Gruppe verbracht habe, äußerte sich ansonsten aber nicht weiter zu den Vorwürfen. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. Den Vater des Mädchens konnten die Beamten nicht erreichen und weil auch die Oma ihre Enkelin nicht aus Dortmund abholen konnte, brachte die Polizei die Selmerin über Nacht in eine Jugendschutzstelle.



Thema "Polizei" im Lokalkompass:

> Polizei sucht Mann mit Rose auf der Hand