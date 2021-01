Räuber schubst Geldboten zu Boden

Opfer eines Überfalls wurde ein Geldbote des Rewe-Marktes in Brambauer. Der Mitarbeiter wollte Einnahmen bei der Bank einzahlen, doch vor der Tür attackierte ihn ein Räuber.

Der Mitarbeiter hatte den Laden an der Mengeder Straße am Samstag gegen 8.30 Uhr kaum verlassen, da schubste ihn ein Mann, der eine schwarze Maske vor dem Gesicht hatte, zu Boden und entriss ihm die Tasche mit den Einnahmen. Der Geldbote verletzte sich bei dem Sturz leicht, der Räuber flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Nach Informationen der Polizei hatte der Täter ein südländisches Aussehen, war etwa 1,70 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Zur Tatzeit war der Unbekannte bekleidet mit einer grauen Jeans, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze. Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41 an die Kriminalpolizei in Dortmund.