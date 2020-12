Räuber mit Waffe bedroht Verkäuferin

Überfall auf einen Supermarkt in Horstmar: Ein Maskierter bedrohte eine Verkäuferin mit einer Schusswaffe und erbeutete Geld. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Der Täter kam um 20.50 Uhr in den Laden an der Preußenstraße, sprach eine Verkäuferin an und forderte Bargeld - seinen "Wunsch" unterstrich er mit einer Schusswaffe. Die Frau öffnete ihm die Kasse, der Räuber griff hinein und flüchtete dann mit der Beute zu Fuß in Richtung Bürgerhaus. Nach Aussagen von Zeugen war der Täter etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,65 cm und 1,70 Metern groß, war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und maskiert mit einer dunklen Ski-Maske sowie einem dunklen Mund-Nasen-Schutz maskiert. Der Mann hatte dunkle Augen und sprach laut Polizei mit sehr starkem Akzent. Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter, zur Tat oder verdächtigen Personen in der Nähe des Tatortes unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalwache Dortmund.

