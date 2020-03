Rollerfahrer stürzt nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend um kurz vor zwanzig Uhr im Selmer Kreisverkehr Kreisstraße mit dem Zeche-Hermann-Wall.

Das Fahrzeug erfasste den Roller beim Einfahren in den Kreisverkehr und brachte diesen samt Fahrer zum Fall.

Der Rollerfahrer kam, durch das in Bork stationierte DRK-Rettungsteam, leicht verletzt ins Krankenhaus.