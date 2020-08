Strohpresse löst zweiten Vollalarm innerhalb eines Tages aus

Am Samstagmittag geriet am Sandweg in Netteberge eine Strohpresse in Vollbrand.

Zufällig waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Cappenberg auf einem Nachbarhof, als die Presse Feuer fing.

Der Fahrer der Presse, welcher selbst Mitglied der Feuerwehr ist, handelte verantwortungsvoll und fuhr mit der Presse zu dem Hof, so dass eine schnelle Brandbekämpfung stattfinden konnte.

Verletzt wurde niemand.

Wieso die Presse in Brand geriet wird durch die Polizei ermittelt.