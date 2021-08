Unbekannte beschmieren Kirchen-Wand

Hakenkreuz, das Wort "Allah", Pentagramme und drei Mal die Sechs als Zahl des Teufels - es ist eine seltsame Kombination auf der Wand der Stadtkirche in Lünen. Der Staatsschutz der Polizei Dortmund ermittelt - und die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Unbekannte schmierten die Zeichen wohl in der Nacht zu Dienstag an die Fassade von neben dem Hauptportal von St. Georg am alten Markt, am Morgen bemerkten sie dort Mitarbeiter der Ordnungsamtes und informierten auch die Mitarbeiter der Gemeinde. Die Gemeinde erstattete Anzeige bei der Polizei, hier ermittelt nun der Staatsschutz. Wer Hinweise hat, meldet sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei Dortmund.

Thema "Graffiti" im Lokalkompass:

> Unbekannte randalieren im Bahnhof