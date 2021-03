Unbekannte zündeln am Lippe Bad

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht aus zum Lippe Bad in Lünen. Im Bereich der Fassade brannte ein Feuer.

Ein Passant meldete der Polizei um 22.43 Uhr acht Personen, diese zündelten offensichtlich an der Rückseite des Gebäudes am Lippedamm. Die Unbekannte setzten hier Papier in Brand, an der Wand entstand Sachschaden. Die Feuerwehr löschte das Feuer und suchte nach Brandnestern. Polizisten entdeckten vor Ort ein Pärchen aus Lünen, achtzehn und neunzehn Jahre alt, was sie dort machten, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Ermittler sind ebenso auf der Suche nach den acht Personen, die der Zeuge sah, und hoffen dabei nicht nur auf die Kameras, die das Gebäude überwachen, sondern auch auf weitere Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41.



