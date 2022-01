Die Stadtbücherei lädt zum Rollenspiel:

Ob in einem Team oder gegeneinander - das Team der Stadtbücherei verspricht einen spannenden Nachmittag. Ob Anfänger oder Profi - jeder ist willkommen.

Getestet werden soll das beliebte Rollenspiel

"Die Werwölfe vom Düsterwald".

Während des Spielverlaufs bilden die Mitspieler eine Dorfgemeinschaft, die sich gegen die unter ihnen lebenden Werwölfe behaupten muss. Mit jeder Runde wird die Dorfgemeinschaft dezimiert und es droht die Auslöschung des ganzen Dorfs - aber vielleicht werden die Werwölfe ja auch gefunden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Mitmachen kann jeder ab 12 Jahren.

Für den Spieleabend ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel.: 02306/104-2617 oder direkt in der Stadtbücherei. Anmelden kann man sich auch per Mail an christiane.humann.37@luenen mit folgenden Angaben: Vor- und Nachname, Alter, Impfung ja/nein.

Wichtig: Aktuell gilt für die Veranstaltung 2G.

Quelle: Terminplan der Stadt Lünen