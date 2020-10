Das Bürgertelefon der GFL-Ratsfraktion ist am Sonntag, 1.November, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Andreas Dahlke erreichbar.

Der Brambaueraner engagierte sich bisher als Sachkundiger Bürger der GFL-Fraktion in verschiedenen Ausschüssen. Nun zieht Andreas Dahlke in den Rat der Stadt Lünen sowie in den Kreistag Unna ein. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen die Bereiche Stadtentwicklung und Umwelt sowie Sicherheit und Ordnung.

Andreas Dahlke freut sich am Sonntag aber auch über Anrufe zu allen anderen Themen, die Lünen oder den Kreis Unna bewegen. Die GFL ist unter buero@gfl-luenen.de erreichbar und im Internet präsent unter www.gfl-luenen.de.

--