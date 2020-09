Für Herbst 2020 planen die Grünen eine Fotoausstellung mit dem Titel „Weil Zukunft heute beginnt“.

Dafür sammeln wir Fotos von wilden Müllkippen, achtlos weggeworfenem Unrat oder anderen unangenehmen Hinterlassenschaften in unserer Stadt. Wir suchen jedoch auch Bilder von positiven Beispielen, durch die es gelungen ist, der Vermüllung Lünens entgegenzuwirken.

Die Ausstellung schließt sich an unsere erfolgreichen Müllsammelaktionen in den Sommermonaten an und soll danach zum Thema „Müllvermeidung“ hinführen.

Bettgestelle, alte Elektrogeräte, Benzinkanister oder Ölbehälter, Bauschutt, Farbeimer, Zigarettenschachteln oder Plastiktüten, alles kommt rücksichtslos raus!

Die Verschmutzung durch illegale Ablagerung von Abfällen – dem so genannten wilden Müll – stellt auch Lünen immer mehr vor ein Problem. Das Erscheinungsbild unserer Stadt sowie die Gesundheit von Mensch und Natur werden dadurch zunehmend beeinträchtigt.

Der Betrag für die Beseitigung des wilden Mülls muss über die allgemeine Abfallgebühr auf alle Bürger*innen umgelegt werden und belastet somit – unabhängig von einer konkreten Verursachung – die Allgemeinheit.

Doch nicht alle Probleme, die durch die Verschmutzung der Umwelt durch Abfall entstehen, sind –wie bei den wilden Müllkippen- sofort offensichtlich. Achtlos oder bewusst hinterlassener Restmüll (Zigarettenkippen, Getränkedosen, Fast Food- und Convenienceprodukt-Verpackungen) im gesamten Stadtgebiet sind nicht nur ein Ärgernis, sondern eine Gefahr für Mensch und Tier. In den Abfallprodukten sind zahlreiche Schadstoffe versteckt, die sich herauslösen und dann in die Umwelt und den menschlichen Körper gelangen.

Durch die Zersetzung des Abfalls wird unser Grundwasser verunreinigt und Tiere leiden unter dem Müll, indem sie sich an ihm verletzen, verheddern oder ihn fressen.

Wir sammeln Fotos für eine Ausstellung, um auf die Gefahren und Verschandlungen aufmerksam zu machen und gemeinsam zu diskutieren, wie wir dem entgegentreten können.

Schicken Sie uns Ihre Fotos mit Namen und Standortangabe bis zum 30.09.2020 an buero@gruene-luenen.de. Eine interne Jury wird dann eine Auswahl treffen und die Fotos für eine Ausstellung Ende Oktober 2020 zusammenstellen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Zusendungen!