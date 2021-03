Kommentar: Schmierer sind keine Helden

Menschen, die Schmiererei dieser Art hinterlassen, sind keine Widerstandskämpfer, keine strahlenden Helden, die ein Zeichen setzen für die vermeintlich verlorene Freiheit. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Eine Straftat ist eine Straftat und bleibt - auch wenn man Stunden darüber nachdenkt - eine Straftat! Ein Dienstauto des Ordnungsamtes mit schwarzer Lackfarbe zu beschmieren, wie am Wochenende in Lünen passiert, ist ohne Zweifel so eine Straftat. Eine Sachbeschädigung und dabei interessiert es nicht, ob der Besitzer des Autos Herr Müller ist, Frau Meier oder wie in diesem Fall die Stadt Lünen. Im Internet sehen das offensichtlich nicht alle so, denn schnell mehren sich die Reaktionen derer, die die Tat zum Lachen finden und ein User kommentiert, wenn Ordnungsämter Corona-Vergehen sanktionieren, brauche man sich doch nicht wundern über solche Aktionen. Der Mann ist, das machen weitere Kommentare in ähnlicher Lesart deutlich, nicht allein mit diesem Denken über die Tat. Ein User "feiert das", ein anderer meint, man müsse eben radikaler werden, um Gehör zu finden, es sei der Hass der Menschheit auf die Vollstrecker des Gesetzes. Schuld sind also am Ende wohl tatsächlich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Schuld sind allein die Täter



Nein! Schuld sind an dem Vorfall allein die Täter. Kommentare dieser Art sind erschreckend, denn was bedeuten sie zwischen den Zeilen und für die Zukunft? Wenn Schmiereien offensichtlich nach Meinung vieler ein probates Mittel sind, um denen "da oben" mal zu verdeutlichen, was man von ihnen hält, wie weit ist es dann noch bis zum nächsten Schritt? Welche Taten halten die, die nun die Schmiererei beklatschen, denn nach ihrem Denken noch für vorhersehbaren Protest? Feuer an Gebäuden zu legen, in denen sich Büros der "Vollstrecker" befinden oder vielleicht auch körperliche Attacken? Corona nervt uns alle, der Lockdown nervt uns alle und auch die Einschränkungen nerven - all das sind aber dennoch keine Gründe für Straftaten.



Thema "Vandalismus" im Lokalkompass:

Farb-Attacke auf Auto des Ordnungsamtes