Blutkrebs: Sofiya hat nur eine Chance

Tatjana Galwas hält ein Foto in der Hand, eine Aufnahme aus besseren Zeiten. Ein hübsches Mädchen mit roten Haaren lächelt in die Kamera. Das Kind auf dem zweiten Bild ist blass, sehr dünn, keine Spur von schönen roten Haaren: Sofiya, ihre Nichte in Kasachstan, ist gezeichnet vom Blutkrebs.

Sofiya geht es nicht gut, schon drei Chemotherapien musste die Zwölfjährige seit Juni erdulden und mindestens zwei brachten keinen Erfolg, nun ist eine Stammzellspende ihre letzte Chance. Die Menschen, die mit ihren Stammzellen Sofiyas Leben retten könnten, sind schon gefunden, zwei potenzielle Spender in Deutschland, einer in Amerika. Dienstagnacht wurde sie dafür in eine Klinik in die Türkei gebracht, hier sind die medizinischen Standards höher als in Kasachstan. Krankenkassen, die die enormen Kosten stemmen, haben die Menschen in Kasachstan nicht, die Klinik arbeitet aber nur mit Vorauskasse berichtet Tatjana Galwas und so hofft die Bergkamenerin auf Hilfe aus Deutschland. Viele Telefonate hat sie in den letzten Wochen geführt, immer auf der Suche nach Spenden, und wendet sich nun auch an die Öffentlichkeit. Familie, Freunde und Bekannte haben schon knapp über neunzigtausend Euro gesammelt, doch noch immer fehlen fast achtzigtausend Euro. "Das Geld reicht aber auch nur für die Behandlung, wenn alles ohne Probleme klappt", so Tatjana Galwas. Wenn im Körper auch nach der dritten Chemo - die Ergebnisse stehen noch aus -zu viele Krebszellen aktiv sind, steigt der Preis für Sofiyas Leben zum Beispiel um weitere dreißigtausend Dollar. Die Hoffnung sei, mit der Hilfe vieler und Gottes Hilfe Sofiya eine Zukunft voller Freude und bislang nicht erfüllter Erwartungen zu ermöglichen, so die Familie auf einem Flyer.

SPENDENKONTO

Die Evangelische Kirche Unna unterstützt die Hilfe für Sofiya. Spenden können auf folgendes Konto eingezahlt werden:

Ev. Kirchenkreise Unna

KD-Bank

BIC GENODED1DKD

GENODED1DKD IBAN DE17350601902011498011

DE17350601902011498011 Verwendungszweck Spende für Sofiya

