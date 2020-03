Klinik am Park: Zelte für "Corona-Welle"

Sicherheitskräfte lassen Besucher in die Klinik am Park. Schilder an den Türen informieren über das Verbot zum Schutz des Krankenhaus-Teams und der Patienten - am Abend nun machte die Klinik den nächsten Schritt.

Helfer des Ortverbandes Lünen des Technischen Hilfswerks rückten an, bauten zwei Zelte auf neben dem Haupteingang der Klinik. Wie Oliver Niggemann, Leiter des Krankenhauses erklärt, handele es sich nicht um ein Corona-Testzentrum, sondern um eine reine Ausweitung der Zentralen Notaufnahme, ein Schritt für ein eventuell erhöhtes Patientenaufkommen in der Corona-Krise, auch mit Blick auf das noch im Bau befindliche neue Lungenzentrum am Standort Brambauer. Die Klinik nutze die Ruhe vor dem Sturm für die Vorbereitung auf die erwartete Corona-Welle. Ein Zelt - beide sind beheizt -

Thema "Corona-Virus" im Lokalkompass:

> Corona: Eltern zahlen keine Kita-Kosten