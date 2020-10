Tierarzt entfernt Draht aus Hunde-Magen

Hund Oscar musste erbrechen, als es nicht besser wurde, fuhr Frauchen Julia Bender mit ihm zum Tierarzt. Ralf Lorson endeckte im Magen des Tieres die Ursache - ein Stück Plastik mit Drähten.

Im Röntgenbild zeichnete sich der Fremdkörper deutlich ab, in einer Operation öffnete der Tierarzt dem vier Jahre alten Mops-Rehpinscher-Mix den Magen und entfernte den Gegenstand. Bender erzählt: "Das Teil steckte in der Magenwand. Oscar musste danach zwei Tage an den Tropf, bekam Antibiotika." Julia Bender hat den Verdacht, dass der Fremdkörper eventuell über den Gartenzaun aufs Grundstück geworfen wurde, denn "auf der Gassirunde frisst Oscar nichts vom Boden". Draht und Plastik müssen zudem, da ist sich die Lünerin sicher, mit einem Köder ummantelt gewesen sein, etwa Fleisch oder Leberwurst. "Den Draht hätte Oscar so nicht gefressen beziehungsweise nicht fressen können", so die Lünerin und bittet alle Hundebesitzer vor allem im Bereich Horstmar um besondere Vorsicht. Was Oscar erleben musste, möchte sie anderen Hunden ersparen - denn die Angst um ihren Hund ist nun ständiger Begleiter. Oscar ist zwar auf dem Weg der Besserung, braucht aber noch Pflege und Ruhe. Bender erstattete bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannte. Zeugen, die Hinweise haben, melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei in Dortmund.

Thema "Hund" im Lokalkompass:

