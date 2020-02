Haben auch Sie sich vorgenommen, im neuen Jahr sportlich aktiv zu werden und den Problemzonen an Bauch, Beinen und Po den Kampf anzusagen, um dann wieder in den alten Trott zu verfallen? Dann sind sie beim TV Eintracht und seinem Angebot "Fit Mix - Ausdauer- und Kräftigungsübungen nach Musik" genau richtig. In der Gruppe macht es mehr Spaß. Jeden Mittwoch heißt es um 18:15 Uhr 60 Minuten auspowern, mal mit Brazils, Hanteln oder Therabändern, mal am Stepbrett oder auch mit Fitnessbällen. Das Programm ist abwechslungsreich, aber auch anstrengend. Klar, im Fitnessstudio kann man sich den Termin individuell aussuchen, aber einen festen Zeitpunkt merkt man sich besser und schiebt ihn nicht vor sich her. Die Gruppe zieht einen mit und mit Gleichgesinnten, die man kennt, steigt auch der Spaßfaktor.

Das Programm stellt Miriam Badejo zusammen, die neben Erfahrungen im Fitness-Studio über eine Fitness-Gruppentrainer B-Lizenz verfügt. Während der Ansage der gezielten Kräftigungs-, Ausdauer- und Dehnübungen hat sie immer einen geschulten Blick auf ihre Teilnehmer, damit sich keine Fehler einschleifen. Den Schwerpunkt bilden Ausdauereinheiten und Muskelaufbau, abgerundet wird das Programm durch Dehn- und Entspannungsübungen.

Interessenten können an der Halle vorbeikommen (Sportzeug nicht vergessen), mitmachen und sich anmelden.

Weitere Informationen zum Verein und seinem Angebot unter tve-brambauer.de