Noch Plätze frei:

Beim offenen Ballspielangebot ab Grundschulalter für Jungen sind noch Plätze frei. Das Angebot ist neu und richtet sich auch an diejenigen, die für das Vorschulturnen zu alt geworden sind. Im Vordergrund steht der Sapß am Spiel mit dem Ball.

"Durch den Lockdown war es nicht möglich innerhalb der bestehenden Gruppen Werbung für diese Stunde zu machen und so erklären sich die freien Plätze" berichtet die erste Vorsitzende Uschi Rempe.

Betreut wird die Gruppe von Max Burbaum, der in seiner Freizeit Fußball spielt und zudem in der Volleyball-Mannschaft des TV Eintracht steht.

Max Burbaum (Mitte) mit einigen Volleyballer*innen der Mittwochsgruppe

Aufnahmestop bei den Mädchen

Bei der Mädchengruppe in dieser Altersstufe sieht es anders aus, da vermeldet der Verein schon nach der ersten Stunde Aufnahmestop.

Da es sonst in der Halle zu voll würde und eine optimale Förderung nicht möglich wäre, gibt es bei den Mädchen im Moment einen Aufnahmestop

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der "Homepage".

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir weiterhin zusammen Sport treiben können.