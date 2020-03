LSV gegen Wickede wird zum „Geisterspiel“

Lünen. (Jan-) Die Meisterschaftsbegegnung der Fußball-Westfalenliga zwischen Lüner SV und Westfalia Wickede am Sonntag (15. 3., 20, 15 Uhr) wird zum „Geisterspiel“. Zuschauer dürfen nicht ins Stadion gelassen werden.

Der Fußball-Kreis Dortmund teilte dazu mit: „Um die Ausbreitung des Corona-Virus in Dortmund und Lünen so gering wie möglich zu halten, können Sportveranstaltungen ab sofort nur noch unter Auflagen stattfinden. Für den Fußball im Kreis Dortmund wirkt sich das vorerst wie folgt aus:

1. Der Trainingsbetrieb kann weiterhin regulär stattfinden.

2. Alle Test- und Freundschaftsspiele werden grundsätzlich abgesagt.

3. Alle Veranstaltungen, die über den Trainings- und Pflichtspielbetrieb hinausgehen, werden ebenfalls abgesagt.

4. Meisterschafts- und Pokalspiele werden ohne Zuschauer ausgetragen:

Dies bedeutet, dass nur die für die ordnungsgemäße Durchführung des Wettkampfes notwendigen Personen (Sportler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter, etc.) die Sportanlagen für den Zeitraum des Wettkampfes betreten dürfen. Eltern, die ihre Kinder zu Wettkämpfen bringen, sie betreuen und sich somit ebenso um einen geregelten Wettkampfbetrieb kümmern, gelten selbstverständlich nicht als Zuschauer. Alle übrigen Personen, die nicht unmittelbar mit dem Gelingen des Wettkampfbetriebes zu tun haben, dürfen den Wettkämpfen ab sofort nicht beiwohnen.

Diese Auflagen gelten bis auf Widerruf und zunächst bis zum 31.03.2020. Wir bitten um Verständnis, dass es wegen aktueller Entwicklungen täglich zu Änderungen kommen kann.

Weiterhin verweisen wir auf die Hygieneregeln des RKI und aktuelle Hinweise des FLVW (z. B. kein Handshake zur Begrüßung): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

https://www.flvw.de/news/detail/coronavirus-aktuelle-informationen-zum-spielbetrieb-und-wettkampfwesen/