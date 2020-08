LSV-Zweite im ersten Duell nach Wethmar

Lünen. (Jan-) der Spielplan der Bezirksliga 8 ist da. Unter den 16 Fußball-Teams sind vier Lüner Mannschaften. Zum Auftakt am Sonntag, 6. September gibt es noch keines der insgesamt zwölf Lokalduelle. Dann geht es aber Schlag auf Schlag.

Erfüllt wurde der Wunsch das Lüner SV, mit seiner Westfalenliga-Ersten und Bezirksliga-Zweiten an einem Tag zu spielen. Die LSV-Zweite um Trainer Manuel Lorenz muss am dritten Spieltag beim TuS Westfalia Wethmar antreten. Die Heimspiele der Lorenz-Elf werden sonntags um 13 Uhr - Winterzeit 12.30 Uhr - auf Kunstrasen angepfiffen.

Hier die Derbys, Hin- und Rückspiele

3. September 2020/14. März 2021), BW Alstedde - BV Brambauer

20. September 2020/21. März 2021: Westfalia Wethmar - Lüner SV II

11. Oktober 2020/18. April 2021: BW Alstedde - Westfalia Wethmar

18. Oktober 2020/25. April 2021: Westfalia Wethmar - BV Brambauer

13. Dezember 2020/6. Juni 2021: Lüner SV II - BW Alstedde

20. Dezember 2020/13. Juni 2021: BV Brambauer - Lüner SV II