Lüner Jungs: Hanke und Solga weiter vorn

Lünen. (Jan-) Auch ohne Spiel verteidigte in der Fußball-Regionalliga West die zweite Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund die Tabellenspitze. Das Spiel in Lippstadt mit den Lünern Marc Woller als Co-Trainer, Johannes Zottl und Kai-Bastian Evers wurde abgesagt. Die Borussen mit David Solga (Lüner SV, BV Brambauer) als Co-Trainer hatten sich schon im Vorfeld auf ihren siebten Sieg eingestimmt.

Immerhin der zweite Sieg glückte Rot-Weißen Oberhausen. Wieder unter dem zurückgeholten Mike Terranova als Trainer, bezwang der Vierzehnte den Siebzehnten Sportfreunde Lotte mit 3:1. Der Lüner Vincent Louis Stenzel war zum fünften Mal in Serie nicht im Kader.

Im Duell 3.-Liga-Absteiger gegen Wiederaufsteiger besiegte der SC Preußen Münster (4.) den SC Wiedebrück (11.)mit 2:1. Beim Sieger stürmte der Borker Joe Grodowski ab der 57. Minute, beim Verlierer spielte der Lüner Abwehrmann David Hüsing durch.

In der Regionalliga Südwest verlor der TSV Steinbach Haiger sein Heimspiel gegen den FC Freibad II mit 2:4. Doch das Team, für das die erste Halbzeit der Lüner Philipp Hanke auflief, bleibt vor Freiburg Tabellenführer.