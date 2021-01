Ruscher und Krause feiern Geburtstag

Lünen. Zwei ehemalige Fußballer des Lüner SV gehören in dieser Woche zu den Geburtstagskindern. Torjäger Helmut Krause am 15. Januar 67 Jahre alt. Torwart Alex Ruscher wurde schon am 13. Januar 32 Lenze jung.

Krause begann mit acht Jahren bei seinem Stammverein GW Selm als Verteidiger, schaffte es bis in die Westfalenauswahl des Nachwuchses. Noch als Jugendlicher lief er für die Selmer Bezirksliga-Elf auf, wurde spätestens beim klassengleichen SSV Werne zum Mittelstürmer umfunktioniert. In der Verbandsliga, der damals höchsten Amateurklasse, wurde er bei SU Warendorf Torschützenkönig. Höhepunkt seiner Karriere waren die zwei Jahre beim damaligen 2.-Ligisten SC Preußen Münster.

Anschließend stieg er mit dem Lüner SV Anhieb in die Oberliga auf. Es folgten zwei Jahre Hammer SV und die Rückkehr zum Lüner SV, der da in der Verbandsliga kickte. Als Spielertrainer führte er den SV Oese in die Bezirksliga, stürmte dann mit dem SV Südkirchen von der Kreisliga A bis in die Landesliga. Letzte Station war A-Ligist Westfalia Vinnum.

Sechs Jahre spielte er danach bei den Altherren des BV Brambauer, dann für die Oldies des Lüner SV. In Schwansbell wurde er nicht nur Altherren-Obmann, sondern auch Sportlicher Leiter und betreute gleichzeitig die A-Jugend.

Torwart Alexander Ruscher verließ nach nur einer Spielzeit zu dieser Saison den Westfalenligisten Lüner SV und kehrte zum Bezirksligisten BV Brambauer zurück. Für diesen spielte er 2008 nach Ende seiner A-Jugendzeit eine Saison. Damals kam er vom TuS Westfalia Wethmar.

In Brambauer kämpfte er mit Robert Botta und Mehmet Elikalfa um einen Stammplatz im Tor der damaligen Westfalenliga-Elf. In der LSV-Elf stand er im Duell mit Daniel Dreesen und Michel Josch. In der neuen Saison wäre neben Josch statt Abgang Dreesen Neuzugang Jörg Lemke vom BV Brambauer ein neuer Konkurrent gewesen.

Weitere Stationen von Ruscher waren u. a. A-Ligist VfB 08 Lünen, Bezirksligist SuS Kaiserau, Bezirksligist FC Nordkirchen, sowie die B-Ligisten SG Phönix Eving und VFB Waltrop. Von Waltrop kam er zum LSV.