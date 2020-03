Der Kassierer des TV Eintracht Brambauer feiert heute seinen 70. Geburtstag, die persönliche Gratulation von Angesicht zu Angesicht muss wegen der ungewöhnlichen Umstände leider entfallen. Die erste Vorsitzende Ursula Rempe versichert, dass dies jedoch so bald wie möglich nachgeholt wird.

Wilfried Reiser hat lange Jahre im TV Eintracht Volleyball (siehe Foto von 1989) gespielt und dabei wurde sein Talent als 1. Kassierer für den Verein entdeckt. Das war im Jahr 1993 und damals hieß der 1. Vorsitzende noch Hermann Wenning. Eingearbeitet wurde er von Willi Lohmann, der über lange Jahre die finanziellen Geschicke des Vereins geleitet hatte. Wilfried Reiser machte und macht seine Arbeit gut, denn auch er bekleidet dieses Ehrenamt schon seit über 25 Jahren und sowohl die Mitstreiter im Vorstand als auch die Mitglieder sind zufrieden.

Mit ihm erfolgte die Umstellung auf bargeldlosen Beitragseinzug, die für die Übungsleiter Entlastung bedeutete und ihm jede Menge Kontrollarbeit mit den auszufüllenden Aufnahmeanträgen einbrachte. Es ist heute kaum vorstellbar, dass die Beiträge vorher von den Übungsleitern in den Übungsstuden eingesammelt wurden. Volleyball spielt er heute nicht mehr, aber in der Halle lässt er sich dennoch ab und zu sehen, auch um die "Neuaufnahmen" abzuholen, die er dann einpflegt.

Der Turnverein dankt ihm für dieses Engagement und wünscht ihm trotz der widrigen Umstände heute einen wunderschönen Tag und natürlich, dass er und seine Familie die kommenden Wochen gesund überstehen.