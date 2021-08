Seit Montag wieder aktiv:

Nach langer Pause endlich wieder gemeinsam in der Turnhalle, seit Montag (23. August) läuft das zunächst eingeschränkte Angebot des TV Eintracht.

Sogar eine Kinder-Turngruppe, die "Ran an die Geräte Mädels" waren wieder am Start. Die Mädels freuten sich, endlich wieder klettern und toben zu können.

Eingeschränktes Angebot:

Das eingeschränkte Angebot umfasst im Erwachsenenbereich unter anderem Seniorensport, Step-Aerobic, Ballspiele, Fitness, Volleyball und Badminton.

Am Angebot teilnehmen können nur geimpfte, getestete oder genesene Personen. Der Nachweis muss vor Teilnahme erbracht werden - bei Schülern reicht die Vorlage des Schülerausweises, da sie regelmäßig in der Schule getestet werden.

Heute geht es weiter:

Heute (Freitag, 27. August) startet Futsal für Grundschüler sowie "Bewegt älter werden - Jedermannturnen. Der Start der Eltern-Kind-Gruppe verschiebt sich um eine Woche.

Halten Sie Abstand und bleiben sie gesund, damit das Angebot möglichst lange weiterlaufen kann.

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der "Homepage".